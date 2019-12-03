Горбачев обиделся на американских журналистов из-за слов о бедности

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что американские журналисты неверно трактуют события 1990-х годов, сообщая о том, что он снялся в рекламе сети ресторанов Pizza Hut из-за бедности. Об этом он сказал в беседе с URA.RU.

Горбачев отметил, что ему действительно нужны были деньги — для работы фонда и общественной деятельности. «Но ни о какой бедности речи не шло, в деньгах я вовсе не нуждался, особенно, если сравнивать с большинством населения страны», — добавил политик.

Он также назвал публикации американских СМИ о его бедности странными и подчеркнул, что журналисты его сильно огорчили и обидели.

Ранее в декабре журнал Foreign Policy сообщил, что Горбачев снялся в рекламе, поскольку нуждался в деньгах. В свою очередь «Медуза» уточнила, что бывшему советскому лидеру была положена большая пенсия, однако гиперинфляция 1994 года уменьшила ее до двух долларов в месяц. Кроме того, фонд Горбачева был в оппозиции к занимавшему тогда пост президента России Борису Ельцину.

Рекламный ролик Pizza Hut с участием Михаила Горбачева был снят в 1997 году. В видео посетители пиццерии спорят о результатах политики бывшего советского президента, высказывая противоречивые оценки его деятельности. В итоге они сходятся во мнении, что теперь могут есть пиццу именно благодаря Горбачеву.

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