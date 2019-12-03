Назван способ выжить при превращении Земли в ледяной шар

Ученые Университета Макгилла в Канаде выяснили, как ранние животные выжили во время периода, когда Земля была полностью скована льдом, и океаны были отрезаны от кислорода. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Специалисты изучили богатые железом породы, оставленные древними ледниками в Намибии, Австралии и Калифорнии, чтобы определить состояние окружающей среды во время ледникового периода около 700 миллионов лет назад. Они оценили количество кислорода в морях, и, как и следовало ожидать, большая часть Мирового океана была непригодной для жизни.

Однако в местах, где ледник отрывается от морского дна и становится плавучим, таяние льда высвобождало заключенный во льду кислород в воду. Ранее считалось, что жизнь могла существовать только в лужах на поверхности ледников. Однако примитивные эукариоты нуждались не только в кислороде, но и в пище, поэтому необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, как во времена ледникового периода могла поддерживаться пищевая цепь.

Гипотеза «Земля-снежок» возникла для объяснения ледниковых осадочных пород, обнаруженных в тропических широтах. Палеомагнетический анализ позволил установить, что большинство этих пород возникло в низких широтах (не более 10 градусов от экватора). Согласно гипотезе, в неопротерозойскую эру, примерно 625-850 миллионов лет назад, Земля практически полностью замерзла, и ледники доходили почти до экватора.

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