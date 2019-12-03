Гонки россиян на картах по замерзшей реке поразили британцев

Британская газета DailyMail рассказала о новом увлечении жителей Тольятти — катании на картах по замерзшей реке. Видео экстремального развлечения россиян опубликовано на сайте издания.

На кадрах видно, как три гонщика устроили заезд по реке. Самодельные машины несутся на огромной скорости, объезжая рыбаков, гуляющих с собаками людей и упавшие на лед ветви деревьев. На берегу за ходом гонки наблюдают зрители.

Журналисты издания удивились смелости гонщиков и тому, с какой ловкостью они вписываются в повороты на скользкой поверхности.

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