Восьмилетний мальчик угнал машину и разогнался до 140 километров в час

В немецком городе Зост, земля Северный Рейн-Вестфалия, восьмилетний мальчик угнал автомобиль матери и поехал кататься. Об этом сообщает издание The Independent.

Женщина заметила, что сына нет дома вскоре после полуночи в среду, 21 августа. Обнаружив, что автомобиль тоже исчез, она решила обратиться в полицию.

Через 50 минут беглеца нашли возле шоссе. Он припарковал машину на площадке для стоянки, включил аварийные огни и выставил знак аварийной остановки. «Я просто хотел немного покататься», — объяснил мальчик полицейским и расплакался.

Как выяснилось, он выехал на шоссе и разогнался. Когда машина развила скорость 140 километров в час, ему стало нехорошо. После этого мальчик решил остановиться. Во время поездки никто не пострадал.

Мать утверждает, что ребенок часто катается на картинге и любит аттракцион «Автодром». В прошлом ему позволяли водить автомобиль на частной территории.

В 2017 году сообщалось, что в Австралии полиция арестовала 12-летнего мальчика, решившего в одиночку пересечь весь континент на автомобиле. Он успел проехать почти 1,3 тысячи километров.

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