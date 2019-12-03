Кейт Миддлтон и Меган Маркл вернули в моду тренд из 80-х

Герцогиня Кембриджская Кэтрин и герцогиня Сассекская Меган вернули в моду популярную в 80-х годах вещь. Об этом пишет Daily Mail.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл были неоднократно замечены в блузках с характерным бантом на шее. Издание отмечает, что в похожей одежде в конце прошлого века появлялись принцесса Беатрис Йоркская и королева Испании Летисия. Такой наряд, помимо прочего, может быть данью уважения покойной принцессе Диане — она надевала блузки с бантом для совместных фотографий с принцем Чарльзом после помолвки.

Стилист Сьюзи Хаслер (Susie Hasler) предположила, что жены британских принцев выбирают этот предмет гардероба, так как декольте придает изюминку их элегантному образу и делает его особенным. «Рубашки такого стиля идут девушкам с любой фигурой и подчеркивает их индивидуальность, вот почему члены королевской семьи их носят», — пояснила она.

Герцогиня Сассекская впервые появилась в свободной белой блузке в стиле 80-х на вручении Endeavour Awards в феврале прошлого года — она заправила ее в брюки и сверху надела пиджак. «Стиль Меган более свободный. Она оставила бант развязанным и правильно сделала. Если у вас маленькая грудь, то лучше бант завязывать», — отметила Хаслер.

Герцогиня Кембриджская была замечена в таком стиле в марте, когда пришла в детский центр имени Генри Фосетта (Henry Fawcett Children’s Centre) в блузке Gucci стоимостью 790 фунтов (65 746 рублей). «Кейт консервативна и женственна в одежде, которую носит, поэтому у нее завязан бант», — прокомментировала наряд специалист.

В сентябре Ким Кардашьян вернула популярный тренд из 2000-х. Папарацци сфотографировали телезвезду на улицах Нью-Йорка во время Недели моды. На ней был один из трендов прошлого десятилетия — топ без рукавов, который завязывается на шее.

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