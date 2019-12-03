Главного силовика Чечни пристыдили за публичные порицания задержанных

Глава МВД Чечни Руслан Алханов публично отчитал правонарушителей, задержанных за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, употребление наркотиков и совершение других противоправных действий. Видеозапись появилась в официальном Instagram-аккаунте ведомства.

На кадрах видно, как несколько мужчин стоят у стены с опущенными головами, Алханов в ходе так называемой воспитательной беседы взывает к совести задержанных. «Вам не будет стыдно, когда вас увидят ваши семьи», — говорит глава МВД.

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Как пишет «Кавказский узел», аналогичное видео появилось и в популярных среди чеченских пользователей аккаунтах. При этом некоторые комментаторы отметили, что публичное унижение задержанных недопустимо. Отмечается также, что действия министра раскритиковали и опрошенные изданием жители Чечни. По их словам, руководитель должен соблюдать статус, и проводить беседы с задержанными — «не по его части». Кроме того, один из собеседников издания предложил работать с нарушителями, а не унижать их.

Чеченские силовики регулярно публикую видео с порицанием задержанных. Кроме того, извинения жителей Чечни неоднократно звучали в эфирах местного ТВ. В конце ноября директор ЧГТРК «Грозный» и помощник главы Чечни Ахмед Дудаев рассказал, каким образом на телеканале появляются подобные сюжеты. По его словам, чиновники звонят человеку, который не знает «рамки, традиции, обычаи народа» и потенциально может «что-то сказать, что-то сделать», и предупреждают его. Ему говорят, что по «традициям и обычаям чеченского народа, по его древним правилам поведения» он задевает честь и достоинство народа. После этого человек решает извиниться.

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