Нетрезвые россияне перевернули автомобиль росгвардейцев и попали на видео

В Чите задержаны 11 человек, которые в нетрезвом состоянии перевернули служебный автомобиль росгвардейцев. Об этом сообщает агентство «Чита.ру» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Инцидент произошел в Черновском районе города 2 декабря. Заснятое наружной камерой наблюдения видео было опубликовано на Youtube-канале агентства. Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, росгвардейцы приехали на вызов в одно из заведений, где посетители нарушали порядок. Сотрудники зашли в здание и начали выяснять обстоятельство произошедшего, когда часть компании вышла на улицу и перевернула машину.

Сотрудники Росгвардии и полиции задержали всех нарушителей общественного порядка и доставили в отделение полиции для разбирательства. Сообщается, что служебный автомобиль был поврежден.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!