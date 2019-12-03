Нетрезвые россияне перевернули автомобиль росгвардейцев и попали на видео

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В Чите задержаны 11 человек, которые в нетрезвом состоянии перевернули служебный автомобиль росгвардейцев. Об этом сообщает агентство «Чита.ру» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Инцидент произошел в Черновском районе города 2 декабря. Заснятое наружной камерой наблюдения видео было опубликовано на Youtube-канале агентства. Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, росгвардейцы приехали на вызов в одно из заведений, где посетители нарушали порядок. Сотрудники зашли в здание и начали выяснять обстоятельство произошедшего, когда часть компании вышла на улицу и перевернула машину.

Сотрудники Росгвардии и полиции задержали всех нарушителей общественного порядка и доставили в отделение полиции для разбирательства. Сообщается, что служебный автомобиль был поврежден.

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