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Росгвардия захотела сбивать дроны-нарушители боевой техникой

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Директор Росгвардии генерал-полковник Олег Борукаев заявил, что орган хочет получить право сбивать беспилотники, нарушающие границы охраняемых объектов, оружием и боевой техникой. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Борукаева, применение оружия и боевой техники поможет бороться с дронами и «не обременять бюджеты» покупкой спецтехники. «Если мы технические средства установим на все объекты — это будет сумма, разрушительная для всех федеральных органов исполнительной власти», — подчеркнул он.

Генерал отметил, что стоимость специальных комплексов для борьбы с беспилотниками начинается от 150 тысяч рублей, и их стоимость будет расти из-за развития технологий. Кроме того, существуют дроны, которые обходят спецтехнику, добавил он.

В марте представитель министерства внутренних дел Давид Громов предложил бороться с беспилотниками с помощью орлов. Помимо этого способа, специалисты могут сбивать дроны с использованием специальной сети, другого беспилотника, а также подавлением радиосигнала от оператора.

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