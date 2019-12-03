Упавшая на капот автомобиля с 14-го этажа голая российская девочка выжила

Выпавшая с 14-го этажа на капот автомобиля в Петербурге голая 14-летняя девочка оказалась жива — ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщили АН «Оперативное прикрытие» и 78.ru. Ранее сообщалось, что девочка скончалась.

Девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, закрытую травму груди, закрытый перелом поясничного отдела позвоночника, костей таза и правого бедра. Отмечается, что она находится в коме.

По данным АН «Оперативное прикрытие», девочка состояла на учете у психиатра и в службе по делам несовершеннолетних. Полиция Калининского района Петербурга начала проверку, сообщает 78.ru.

Ранее 3 декабря сообщалось, что житель Петербурга нашел на капоте своего автомобиля мертвую девочку. Инцидент произошел около 10 вечера 2 декабря на улице Софьи Ковалевской. Приехавшие на месте полицейские установили, что девочка училась в восьмом классе. Она проживала с матерью в квартире на 14-м этаже. В момент происшествия мать спала на кухне.

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