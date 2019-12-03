Россиянин нашел на капоте автомобиля мертвую голую девочку

В Петербурге местный житель нашел на капоте своего автомобиля мертвую девочку. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, около десяти часов вечера 3 декабря мужчина заметил обездвиженное тело на своей машине Volvo, припаркованной под окнами многоэтажного дома на улице Софьи Ковалевской в Калининском районе Петербурга. Одежды на погибшей не было.

Приехавшие на место полицейские установили, что девочка училась в восьмом классе. Она проживала с матерью в квартире на 14-м этаже. В момент трагедии мать спала на кухне.

27 ноября сообщалось, что в Москве восьмилетняя девочка покончила с собой после того, как мать обнаружила у нее в телефоне переписку с мужчиной. Он прислал свои интимные фотографии и взамен просил от школьницы такие же. После разговора с матерью второклассница заперлась в своей комнате. Ее тело нашли возле дома, где жила семья. 30 ноября был задержан военнослужащий, подозреваемый в интимной переписке с девочкой.

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