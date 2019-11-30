Задержан подозреваемый с переписке с покончившей с собой второклассницей

В Москве задержали военнослужащего по подозрению в интимной переписке с восьмилетней школьницей, совершившей суицид. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, задержанному 23 года, в Москву он приехал в увольнительную. Отмечается, что на допросе подозреваемый отрицал получение интимных фотографий девочки. Он также заявил, что не знал возраст школьницы.

Ранее, 29 ноября, в столичном департаменте социальной защиты рассказали, что семья погибшей девочки считалась благополучной. Сам ребенок имел положительную характеристику и учился на пятерки.

27 ноября стало известно, что в Москве восьмилетняя девочка покончила с собой после того, как мать обнаружила у нее в телефоне переписку с мужчиной — он прислал ей свои интимные фотографии и взамен просил от школьницы такие же. Девочка отправляла материалы, а также вела интимную переписку.

Женщина решила, что не будет устраивать скандал, и предложила дочери взять кнопочный телефон, а поговорить решила после того, как успокоится сама. После приглашения на ужин девочка сообщила брату, что «сделает непоправимое», но 13-летний подросток ей не поверил. Тогда второклассница заперлась в своей комнате, ее тело нашли возле дома, где жила семья. В случившемся разбираются следователи.

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