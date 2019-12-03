Тюремщики объявили войну одному из главных авторитетов Дальнего Востока

Вора в законе Эдуарда Сахнова, также известного как Сахно, перевели из колонии №12 (ИК-12) в Нижнем Тагиле в колонию №6 в Курганской области. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает Znak.com со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, такое решение было принято оперативными службами Федеральной службы исполнения наказаний после того, как стало известно о растущем авторитете Сахно в колонии.

Активность Сахнова стала поводом для беспокойства и других криминальных авторитетов. По словам источника издания, Сахно много лет контролировал Приморье, а в ИК-12 его перевели, чтобы «успокоить» колонию. Но он начал стремительно укреплять свои позиции среди заключенных и решение о переводе было принято, чтобы ослабить его влияние.

В 2009 году Сахно был признан виновных в похищении человека и создании преступного сообщества. Его приговорили к тюремному заключению сроком на 25 лет.

26 ноября сообщалось, что на сходке в Италии 62-летнему Илье Симонии, известному в криминальных кругах, как Махо, возвращен его воровской титул, которого он был лишен 26 лет назад — в 1993 году — за удар, насенный криминальному авторитету Аслану Усояну, известному как Дед Хасан.

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