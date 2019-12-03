Бывший «нашист» и депутат Госдумы объяснил получение немецкого гражданства

Бывший депутат Госдумы от «Единой России» и экс-комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель объяснил, что как этический немец имеет право на получение гражданства Германии. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

Шлегель назвал переезд в Германию личным делом его семьи. «Я работаю (во всяком случае, пока) в международной компании, часто и много летаю, я допускаю, что буду жить и работать абсолютно в любой стране мира», — добавил он. В то же время экс-депутат отметил, что часто бывает и продолжит бывать в России.

Также Шлегель объяснил, почему ушел из политики. По его словам, это решение было принято давно и вызвано многими факторами, в том числе «изменившимися к тому моменту взглядами и нежеланием продолжать "внутренний конфликт" на фоне общей эмоциональной усталости (выгорания) от этой формы деятельности». Сейчас он занимается бизнесом.

О получении Шлегелем немецкого гражданства стало известно накануне, 2 декабря. Газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что произошло это весной 2019 года. Сам бывший депутат пояснил, что разочаровался в политике и его взгляды сильно изменились.

Роберт Шлегель родился в 1984 году в Ашхабаде в семье потомков поволжских немцев, сосланных в Туркмению НКВД в начале Второй мировой войны. В 1998 году он переехал в Россию, в 2005-м вступил в движение «Наши», а спустя пять лет стал его федеральным комиссаром. В 2007 году Шлегель был избран депутатом Госдумы пятого созыва, затем входил в состав Госдумы шестого созыва.

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