Поцеловавшая Путина «нашистка» стала американской бизнесвумен из списка Forbes

Бывший комиссар молодежного движения «Наши» Мария Дрокова попала в рейтинг самых успешных молодых бизнесменов Северной Америки по версии Forbes. Об этом она рассказала Business FM.

«Мне очень интересна и нравится креативная среда Кремниевой долины, и то, что мы придумали и воплотили в жизнь, пользуется очень большим спросом здесь», — сказала Дрокова.

В марте прошлого года сообщалось, что девушка получила американскую грин-карту. В Штатах она запустила собственный венчурный фонд Day One Ventures, занимающийся помощью начинающим компаниям в области пиара и маркетинга. «Нам удалось за довольно короткие сроки совершить большое количество успешных сделок», — отметила Дрокова.

Кроме нее, в рейтинге наиболее прогрессивных и креативных американских предпринимателей моложе 30 лет оказались еще двое россиян — 28-летние супруги Артем Федяев и Дарья Ребенок, создавшие сервис Grabr по доставке заграничных товаров.

29-летняя Дрокова стала известна после того, как поцеловала в щеку президента России Владимира Путина на форуме в лагере «Селигер» в 2009 году. За год до этого комиссара молодежного движения наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Впоследствии Дрокова сошлась с представителями либеральной оппозиции, однако после случая с избиением журналиста Олега Кашина ушла из политики.

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