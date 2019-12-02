Бывший «нашист» и депутат Госдумы получил гражданство Германии

Бывший депутат Госдумы от «Единой России» и экс-комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель получил гражданство Германии. Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

По данным газеты, немецкое гражданство Шлегелю выдали весной 2019 года, с тех пор он живет в Мюнхене. Как пояснил изданию сам экс-депутат, решение о переезде в Германию он принял, так как хотел, чтобы его дети росли в этой стране «как часть культуры и народа, к которым они принадлежат». Он добавил, что разочаровался в политике и его взгляды сильно изменились.

Как отмечает Süddeutsche Zeitung, Шлегель получил должность директора по стратегическим проектам и операциям в германской штаб-квартире международной компании по информационной безопасности Acronis. При этом, по информации издания, он ранее сотрудничал с организацией, которую подозревают в причастности к серии хакерских атак на сайты других стран. Шлегель заявил, что не имеет отношения к кибератакам, однако в Acronis после обращения Süddeutsche Zeitung его решили отстранить от работы на время проведения внутреннего расследования.

Роберт Шлегель родился в 1984 году в Ашхабаде в семье потомков поволжских немцев, сосланных в Туркмению НКВД в начале Второй мировой войны. В 1998 году он переехал в Россию, в 2005-м вступил в движение «Наши», а спустя пять лет стал его федеральным комиссаром. В 2007 году Шлегель был избран депутатом Госдумы пятого созыва, затем входил в состав Госдумы шестого созыва. Будучи депутатом, он голосовал за принятие «закона Димы Яковлева», который запрещает иностранцам усыновлять детей-сирот из России. Кроме того, Шлегель критиковал Евросоюз за использование «граничащей с русофобией риторики».

В 2017 году бывший комиссар молодежного движения «Наши» Мария Дрокова получила грин-карту США. Спустя год она попала в рейтинг самых успешных молодых бизнесменов Северной Америки по версии Forbes.

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