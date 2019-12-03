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Кремль объяснил цель закона о российском софте

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

Закон о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV связан с антимопопольными вопросами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 3 декабря.

Представитель Кремля подчеркнул, что речь не идет о попытке «отгородить» Россию в этой сфере. Он напомнил, что антимонопольная деятельность практикуется во всем мире. По его словам, в интернете Россия остается «абсолютно открытой».

2 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику без российского софта. Точный перечень устройств, на который будет распространятся действие закона, установит правительство.

В правительстве считают, что эти изменения позволят повысить востребованность российских программ на рынке информтехнологий.

Глава Минпромторга Денис Мантуров, в свою очередь, выразил уверенность в том, что при грамотном подходе реализация закона не привет у удорожанию гаджетов.

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