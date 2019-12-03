Порошенко обвинил власти Украины в капитуляции из-за российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что возможное возвращение Киева к прямым закупкам газа из России станет капитуляцией страны. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

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По его словам, Украина уже пять лет не закупает российский газ и «вполне довольна» поставками из европейских стран. «И сейчас нет даже минимальной потребности вновь покупать его в России. Ни куба! Вернуть это оружие в руки [российского лидера Владимира] Путина — это и есть настоящая капитуляция», — сказал Порошенко во время выступления с трибуны Верховной Рады.

27 ноября партия «Европейская солидарность», которую возглавляет экс-президент Порошенко, потребовала от властей не допустить возобновления прямых закупок газа из России. Там заявили, что прямые поставки российского топлива являются угрозой для национальной безопасности Украины.

31 декабря 2019 года истекает газовый контракт России и Украины. 8 ноября Москва и Киев обсудили дальнейшее сотрудничество в газовой сфере, однако не достигли каких-либо предметных договоренностей. Российская сторона рассчитывает на краткосрочный транзитный контракт сроком на год — за это время она успеет запустить газопровод «Северный поток-2» в обход Украины. Киев настаивает на заключении долгосрочного транзитного соглашения.

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