ФБР нашло угрозу в российских приложениях

Федеральное бюро расследований (ФБР) США рассматривает любое мобильное приложение, разработанное в России, как потенциальную угрозу контрразведки. Об этом говорится в письме ведомства, направленном лидеру демократов в американском Сенате Чаку Шумеру, пишет Bloomberg.

В частности, ФБР указало приложение FaceApp, ставшее популярным в начале этого года. Оно позволяет пользователям менять пол и возраст на своих фотографиях.

Опасения ФБР вызваны типом данным, которые собирают приложения и условиями из использования. В ведомстве также утверждают, что у российских служб есть мощные способности в сфере информационных технологий, позволяющие получить доступ к интернету и телефонной связи напрямую. «Другими словами, ФСБ может удаленно контролировать все виды коммуникации и различные сервисы в российской сети, не обращаясь для этого к провайдерам», — поясняется в документе.

В июле сенатор Чак Шумер направил в ФБР запрос о проверке приложения FaceApp. Демократа смутило то, что пользователи обязаны предоставлять приложению полный доступ к их личным фотографиям и данным. Он предположил, что таким образом конфиденциальная информация миллионов американцев попадет в руки россиян, владеющих программой.

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