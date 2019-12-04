Раскрыт план МВД по ужесточению контроля скорости

В МВД считают, что в России нужно ужесточить наказание за превышение скорости на 10 километров в час, но только после проверки всех ограничений, знаков и камер, а также информирования населения. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

В октябре 2019 года на совещании Дмитрий Медведев поручил МВД проработать целесообразность введения штрафа, доклад должны были предоставить в правительство до 2 декабря. Отмечается, что МВД направило соответствующий документ в конце ноября. Его подписал первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, считающий возвращение штрафа «целесообразным».

В МВД отметили, что число нарушителей скоростного режима с каждым годом растет. Так, в 2016 году их выявили 53 миллиона, а за девять месяцев 2019 года — более 78 миллионов. При этом в ведомстве уверены, что количество нарушений на 10-20 километров в час растет «пропорционально». По мнению Горового, штраф поможет снизить число погибших в ДТП и достичь целей, заложенных в майских указах президента.

3 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что решение по снижению «нештрафуемого» порога превышения скорости водителями с 20 до 10 километров в час еще не принято, и пообещал, что правительство еще раз изучит этот вопрос. Перепады скорости «очень часто на машине не "ловятся" даже самим водителем», особенно в том случае, если автомобиль не новый. «Чуть-чуть нажал [на педаль], и все», — отметил глава кабмина.

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