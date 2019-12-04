Воробьев дал поручения по Новому году

В период новогодних праздников особая ответственность ложится на правоохранительный блок, все массовые мероприятия должны сопровождаться сотрудниками МЧС, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО.

«Скоро Новый год, мы подготовили ряд заметных программ в каждом муниципалитете», — рассказал Воробьев.

По его словам, в регионе традиционно отдыхают много людей. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить гражданам безопасный и комфортный отдых.

Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова, в свою очередь, отметила, что программа «Зима в Подмосковье» реализуется во второй раз, и в этом сегодня составлена с учетом пожеланий местных жителей.

Ранее сообщалось, что в области в Новый год будут работать 430 праздничных площадок, наиболее крупные праздничные мероприятия пройдут на шести площадках.