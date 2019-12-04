Оценено влияние инцидента с дипломатами на отношения Москвы и Берлина

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Андрей Климов
Андрей Климов

Высылка российских дипломатов из Германии негативно повлияет на отношения между странами, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Его слова приводит РИА Новости в среду, 4 декабря.

«Этот инцидент, конечно, не прибавит энтузиазма в отношения России и ФРГ», — отметил сенатор.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в комментарии RT также анонсировал ухудшение отношений между странами после этого эпизода. «Данное решение властей Германии не приведет к конструктивизму, это путь в темноту», — заключил депутат.

Ранее стало известно о решении немецких властей выслать из страны двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с расследованием убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которого считают одним из приближенных к лидерам чеченских сепаратистов Аслану Масхадову и Шамилю Басаеву. Россиян объявили персонами нон грата.

Москва анонсировала зеркальный ответ. В МИД РФ решение ФРГ сочли недружественным. В Кремле опровергли связ российских властей с данным преступлением.

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