«Роскосмос» ответил на слова о крахе России как космической державы

«Роскосмос» прокомментировал заявление о крахе России как космической державы. Об этом глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко заявил «Газете.Ru».

Он напомнил, что российскую космическую программу «хоронят» не в первый раз, однако США «пока никуда особо не летят» и продолжают заказывать в «Роскосмосе» дополнительные места по пилотируемой программе. Представитель организации предложил не торопиться с выводами. «Поэтому скажу банально, но в тему: поживем — увидим», — подчеркнул Устименко.

По его словам, американские журналисты преувеличили проблемы в «Роскомосе», расценив их как «начало конца России как комической державы». «Какой-то журнал что-то написал. У нас своих-то приговаривателей достаточно много, поэтому к подобным вещам мы относимся достаточно спокойно и просто делаем наше дело», — резюмировал он.

Ранее 4 декабря издание The Hill написало, что регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, которые должны стартовать летом 2020 года, приведут к краху России как космической державы. Отмечалось, что недавние аварии, связанные с российской техникой, демонстрируют растущую проблему контроля качества в российской космической программе.

С 2011 года людей на МКС доставляют исключительно российские пилотируемые космические корабли серии «Союз». Соответствующий контракт НАСА и «Роскосмоса» истекает в 2020 году.

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