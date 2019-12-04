Российский полицейский застрелил мужчину

Следователи возбудили уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти по факту случившегося в городе Красный Сулин. Об этом в среду, 4 декабря, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Ростовской области Галина Галалаева.

По ее словам, 3 декабря сотрудники районного отдела полиции «Красносулинский» остановили водителя, нарушавшего правила дорожного движения. Когда они составляли протокол об административном правонарушении, к ним подошел вооруженный ножом неизвестный мужчина и потребовал отпустить задержанного.

Сотрудники полиции потребовали у неизвестного предъявить документы. В ответ тот вытащил из куртки пистолет и направил его в голову одному из инспекторов. Полицейский потребовал бросить оружие и произвел предупредительный выстрел в воздух из табельного пистолета. Неизвестный проигнорировал его требование, в результате полицейский открыл огонь на поражение. Мужчина скончался на месте от полученных ранений.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах пояснил, что у погибшего с собой был травматический пистолет, внешне неотличимый от пистолета Макарова. Обстоятельства случившегося и происхождение оружия погибшего устанавливаются.

4 декабря сообщалось, что в Перми был задержан мужчина, открывший огонь по патрулю Росгвардии. В результате один из сотрудников Росгвардии получил легкое ранение. Неподалеку было обнаружено тело неизвестной женщины и раненный водитель автомобиля. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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