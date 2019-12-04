Rambler стал информационным спонсором выставки Арсена Ревазова в Третьяковке

В Западном крыле Новой Третьяковки открылась масштабная выставка работ современного фотографа Арсена Ревазова «Невидимый свет», большинство из которых впервые показаны в России. Гостей торжественного открытия встречали Арсен Ревазов, куратор выставки Нина Гомиашвили и владельцы галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин и Емельян Захаров. Первыми увидели выставку Александра Кремер-Хомасуридзе, Михаил Друян.

В состав экспозиции вошли около 100 произведений Арсена Ревазова разных лет. В первом разделе представлен проект «Красная-прекрасная». Это единственный проект журналиста, общественного деятеля, популярного блогера, одного из «отцов Рунета» Антона Носика (1966–2017) в области современного искусства, в котором Антон выступил куратором выставки своего старинного друга Арсена Ревазова. Экспозиция «Красная-прекрасная» (Red/Slash/Beautiful) была представлена в 2017 году в Венеции во время 57-й Международной биеннале современного искусства.

Информационным партнером мероприятия выступили Rambler Group — один из лидеров российской индустрии медиа и развлечений. Основные направления деятельности группы — digital-медиа, онлайн-кинотеатр и технологичные сервисы. Медиахолдинг Rambler Group, объединяющий такие ведущие интернет-издания, как Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha.ru, Championat.com, Rambler.ru и ряд других, занимает первое место в России по размеру ежемесячной аудитории — она превышает 56 миллионов человек.

Онлайн-кинотеатр Okko — один из крупнейших российских VoD-сервисов, лидер по платной модели монетизации. Проект стартовал в 2011 году и на сегодняшний день представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android), Apple TV, PlayStation 4, XBOX, web (ПК). В каталоге Оkko представлено 35 000 фильмов, мультфильмов и сериалов. Оборот Okko за 2018 год составил 2,5 миллиарда рублей. Ежемесячная аудитория Okko — 2,3 миллиона человек.

