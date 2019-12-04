Стало известно о состоянии найденной голой на капоте машины российской девочки

Упавшая на капот автомобиля голая 14-летняя школьница находится в реанимации в одной из больниц Петербурга — ее прооперировали и ввели в медикаментозную кому. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова, сообщает «Московский Комсомолец».

По ее словам, известно, что накануне происшествия девочка сходила с мамой в магазин, после чего они вернулись, и женщина уснула. Посреди ночи она почувствовала холод, пошла в комнату дочери и обнаружила, что балкон открыт, а девочки в квартире нет.

Сотрудники следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу опросили учителей и знакомых подростка. Следователи выяснили, что школьница ни с кем не конфликтовала, хорошо училась и никогда не высказывала мыслей о суициде.

По предварительной версии, девочка вышла на балкон квартиры, расположенной на 14-м этаже, и упала по неосторожности.

3 декабря сообщалось, что житель Петербурга нашел на капоте мертвую девочку. Позднее в тот же день выяснилось, что школьница выпала с 14-го этажа, но выжила — ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Она получила тяжелую черепно-мозговую травму, закрытую травму груди, закрытый перелом поясничного отдела позвоночника, костей таза и правого бедра.

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