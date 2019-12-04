В России участковый избежал тюрьмы за смерть женщины от 115 ударов

Октябрьский районный суд Архангельска приговорил к трем годам условно бывшего участкового за гибель местной жительницы, которая с октября 2016 по июль 2017 года обращалась в полицию из-за побоев и угроз убийством со стороны партнера и получала отказы в возбуждении дел. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета России (СКР).

Женщина несколько раз обращалась в полицию, но участковый, проводивший проверки, не организовал работу по «предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений». Следователи посчитали необоснованными постановления об отказе в возбуждении уголовных дел по заявлениям погибшей. Участкового признали виновным по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая смерть человека»).

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В ночь на 23 июля 2017 года партнер избил женщину. Он нанес ей не менее 115 ударов руками, ногами и «подручными предметами» по голове и телу. Пострадавшая умерла в больнице, мужчину приговорили к 18 годам колонии особого режима.

Ранее Сорочинский районный суд Оренбургской области приговорил к шести годам и восьми месяцам колонии строгого режима местного жителя Максима Майду, который наехал на свою бывшую жену на автомобиле. Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»), он отказался признать вину.

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