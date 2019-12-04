В Крыму оценили позицию Казахстана по статусу полуострова

Отказ Казахстана считать воссоединение Крыма с Россией аннексией является добрым знаком, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Его цитирует «Российская газета» в среду, 4 декабря.

Он посоветовал другим странам внимательнее изучить употребляемый термин, чтобы не называть так волеизъявление жителей.

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«Если прочитать определение этого слова в учебниках и документах, у многих откроются глаза, и они с удивлением для себя узнают, что аннексия — это совершенно другая история», — сказал Фикс.

Ранее в среду президент Казахстана Касым-Жомарт в интервью Deutsche Welle заявил, что аннексия является слишком тяжелым словом применительно к ситуации с Крымом. Он также указал на мудрость и порядочность российского руководства.

22 ноября стало известно о разработке на Украине стратегии возвращения контроля Киева над Крымом. Сообщалось о намерении украинского правительства не допустить исчезновения вопроса о статусе полуострова с мировой повестки.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. В Киеве, США и Евросоюзе отказываются признавать результаты голосования и считают полуостров оккупированной территорией.

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