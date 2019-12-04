Казахстан отказался считать воссоединение Крыма с Россией аннексией

Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в 2014 году, аннексией. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle.

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По его словам, аннексия является слишком тяжелым словом применительно к ситуации с Крымом. Он отметил, что правительство Казахстана не было напугано событиями на Украине. «Поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией, мы изначально верили в мудрость, порядочность российского руководства», — пояснил Токаев.

Он добавил, что проведение минских переговоров было инициировано бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. «Правда, он тогда предложил Астану, но в силу логистики и удаленности от Европы было принято решение проводить эти переговоры в Минске», — пояснил лидер Казахстана.

При этом Токаев назвал минские соглашения «единственным правовым документом», который может привести к урегулированию конфликта на Украине.

В сентябре стало известно, что президент США Дональд Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому помочь Киеву вернуть контроль над Крымским полуостровом. Дословно высказывание американского лидера о ситуации с Крымом звучало так: «Да, вам нужно работать, и мы будем вам помогать».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Его результаты отказываются признавать в ряде стран, в том числе на Украине, в США и государствах Евросоюза. Российская сторона настаивает на соответствии процедуры нормам международного права.

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