Кремль отреагировал на намерение Зеленского обсудить возвращение Крыма

Какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя желание украинского лидера Владимира Зеленского обсудить возвращение полуострова под контроль Киева. Его слова приводит ТАСС в понедельник, 2 декабря.

Песков добавил, что затрагивание этой темы на саммите в «нормандском формате» не приведет к срыву переговорного процесса.

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Ранее в понедельник в интервью польскому изданию Владимир Зеленский заявил, что США могут помочь украинским властям в ситуации вокруг Крыма. По его мнению, целесообразно организовать трехсторонние переговоры.

22 ноября появилась информация о том, что команда Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины. Ранее в том же месяце украинский президент выразил уверенность в том, что полуостров и Донбасс вернутся в состав Украины.

Крым стал частью РФ весной 2014 года после референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ. Киев, США и члены Евросоюза обвинили Москву в захвате чужой территории.

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