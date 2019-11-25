На Украине заявили о неспособности граждан оценить перемены в Крыму

Украинцам сложно вообразить масштабы и скорость развития инфраструктуры в Крыму, заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Василий Волга. Видеозапись его выступления опубликована на YouTube-канале TopInform.

По его словам, ситуация на полуострове в настоящее время сравнима со всесоюзной стройкой времен СССР. «Крым превратится в жемчужину, он превращается в жемчужину», — сказал Волга.

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Он отметил, что если бы сейчас украинец, который был в Крыму 5 или 7 лет назад, приехал на полуостров, он бы «обалдел». Политик также отметил, что за время нахождения Крыма в составе России было возведено большое количество электростанций, что позволяет республике не только полностью обеспечивать себя электроэнергией, но и поставлять ее в другие регионы.

Ранее сообщалось, что команда президента Украины Владимира Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав страны. Кроме того, украинское правительство планирует делать все для того, чтобы вопрос Крыма не исчезал с повестки дня как на внутригосударственном, так и на международном уровне.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей высказались за присоединение к России. Киев и страны Запада отказались признать результаты плебисцита. В Москве утверждают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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