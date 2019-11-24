Украинцев призвали навсегда забыть про Крым и Донбасс

Украина должна навсегда забыть о Крыме и Донбассе и оформить потерю территорий в рамках законодательства. С таким заявлением выступил бывший депутат Верховной Рады Евгений Балицкий в эфире YouTube-канала InterVizor.

По его словам, украинским властям никогда не удастся вернуть земли полуострова и юго-востока страны, потому что местные жители ненавидят убивавших их политиков. «После того что их убивали, как к ним летели украинские снаряды, как летчик [Владислав] Волошин с самолета расстреливал Луганск, они к нам не вернутся», — заверил бывший депутат.

Балицкий заявил, что сомневается в эффективности минского процесса, поскольку он нужен для «оттягивания времени». В то же время политик убежден, что главное в разрешении конфликта — установить мир, отвести войска и прекратить убийства, потому что Украине все равно не удастся восстановить контроль над Донбассом.

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Также он раскритиковал события, происходившие на Майдане в 2014 году, которые называют в Киеве «революцией достоинства». «Про какое достоинство вы говорите? О том, что мы воюем в своей стране и убиваем друг друга? Снаряду все равно, кого убивать, он летит и попадает в девочку с портфельчиком или в сепаратиста», — резюмировал Балицкий.

В 2018 году Балицкий сообщил, что провел часть своего отпуска в Крыму и расспрашивал местных жителей, почему они проголосовали за присоединение к России. В 2017 году депутат пригрозил покинуть Украину вместе со своим мажоритарным округом — городом Мелитополем Запорожской области.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей высказались за присоединение к России. Киев и страны Запада отказались признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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