Депутат Рады пообещал присоединить Мелитополь к России

Депутат Верховной Рады Евгений Балицкий пригрозил покинуть Украину вместе со своим мажоритарным округом — городом Мелитополем Запорожской области. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина», видео выступления доступно на YouTube (с 12 минуты).

«Крым уехал, мы не можем вернуть себе Донбасс. И мы уедем — я и округ, который я представляю. Только мы уедем со своими территориями. Вас это совсем не смущает?» — сказал Балицкий в ответ на реплику украинского националиста Дмитрия Корчинского, сообщившего, что мечтает об отъезде в Россию украинских оппозиционеров.

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В ноябре 2016-го Балицкий предрек сокращение Украины до размеров Киевской области. По его словам, западные соседи страны могут выдвинуть территориальные претензии и попробовать расчленить ее. «Мы будем терять свои территории на западе, там сейчас разные настроения. Поляки могут говорить о Лемберге [Львове], Венгрия может, Бессарабия у нас может отлететь. Мы можем оставить после себя только Киевскую область, у нас в обществе идет раскол», — отметил парламентарий.

После произошедшего зимой 2014 года на Украине госпереворота киевские власти потеряли контроль над Крымом и частью Донбасса. Крым после прошедшего в марте 2014 года референдума воссоединился с Россией. В апреле 2014 года в Донбассе начался вооруженный конфликт, в ходе которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.