Звезда «Ла-Ла Ленда» выйдет замуж

Актриса Эмма Стоун выйдет замуж, о чем сообщил ее жених режиссер Дэйв Маккери в Instagram.

Он выложил селфи, на котором влюбленные позируют вместе. При этом Стоун демонстрирует в камеру кольцо с камнем на безымянном пальце. Маккери не стал подписывать фотографию, прикрепив к записи лишь смайлик-сердце.

💕 Фото опубликовано @davemccary

Дэйв Маккери — 34 летний американский режиссер, писатель и комик. Является одним из сценаристов популярного в США шоу Saturday Night Live. На этом шоу они познакомились со Стоун, когда ее пригласили после вручения «Оскара» в 2017 году. С тех пор начался их роман.

В 2017 году Эмма Стоун сыграла главную роль в «Ла-Ла Ленде», которая принесла актрисе «Оскар». Стоун заработала за тот год 26 миллионов долларов и стала самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда 2017-го.

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