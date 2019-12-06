Россияне назвали героев нашего времени

Более трети россиян назвали героями своего времени порядочных людей, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Его результаты опубликованы на сайте исследовательского центра.

По данным исследования, 36 процентов опрошенных главными героическими качествами посчитали справедливость и честность, 19 процентов назвали доброжелательность, вежливость или человечность, 18 процентов — активность, инициативность и образованность, 13 процентов — храбрость и силу характера, 10 процентов — неравнодушие, отзывчивость и внимательность, столько же людей упомянули в этом ряду стремление помогать другим, еще 9 процентов — патриотизм. Не смог ответить 31 процент респондентов.

В целом «героями нашего времени» 13 процентов опрошенных считают людей, которые совершили подвиг, 9 процентов — тех, кто стремится помочь другим, 8 процентов — ответственных, и еще столько же — защитников родины, армию, МЧС. Затруднился с ответом 31 процент граждан.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 4 декабря. Его участниками стали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер погрешности с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

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