Объяснен запрет студенту ВШЭ Егору Жукову вести страницы в интернете

Запрет на администрирование сайтов, наложенный судом на студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, не означает, что интернетом ему нельзя пользоваться совсем. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает РАПСИ.

«Как запрет на администрирование сайтов, в том числе подразумевается самостоятельное ведение блога. Если видео он будет записывать сам, а размещать его кто-то другой — это не запрещено», — пояснила адвокат Сталина Гуревич.

Адвокат Дмитрий Аграновский также указал, что решение суда не запрещает Жукову пользоваться интернетом. По словам юриста, в приговоре говорится лишь о том, что он официально не сможет какое-то время работать администратором сайта или сети. При этом Жукову запрещено заниматься только профессиональной деятельностью.

«На практике этот запрет ничего не запрещает. Это вставлено в приговор потому, что суд не мог поступить иначе, так как преступление связанно именно с компьютерной деятельностью. Это нормальная практика, и тут политика не имеет никакого значения», — подчеркнул Аграновский.

6 декабря Кунцевский суд Москвы приговорил Егора Жукова к трем годам лишения свободы условно за публичные призывы к экстремистской деятельности. Согласно приговору, он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на два года. Жуков не признал вину. Его арестовали 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы. Обвинение просило приговорить его к четырем годам колонии общего режима.

В Москве летом проходили массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, которые были связаны с избирательной кампанией перед выборами в Мосгордуму. Столичный избирком отказал в регистрации нескольким оппозиционным кандидатам, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения либо собрали их с нарушениями — например, поддельные или умерших людей.

На несанкционированной акции 27 июля полиция задержала свыше тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

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