Раймонд Паулс рассердился из-за «навязчивых россиян»

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс назвал абсолютным идиотизмом и ерундой фразу о навязчивых россиянах, которую ему приписывают. Его слова в пятницу, 6 декабря, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Композитор подчеркнул, что российские слушатели гораздо отзывчивее, чем латышские. «Как навязчивость? Где это написано? Это идиотизм абсолютный, я всегда наоборот говорил, что русская публика намного отзывчивее, чем латышская публика. Это ерунда абсолютная», — заявил Паулс.

Ранее в пятницу сообщалось, что композитор в интервью изданию Apollo заявил, что в Латвии цветы после концерта дарят не так навязчиво, как в России. В июле Паулс утверждал, что западные страны зачастую представляют Россию в негативном свете, поскольку боятся ее силы.

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