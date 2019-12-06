В Казахстане отказались делать трагедию из высказывания президента о Крыме

Советник президента Казахстана Ерлан Карин призвал «не делать трагедию» из высказываний лидера страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме и реакции украинской стороны на нее. Об этом сообщает ТАСС.

«Все эти ноты, демарши — это дипломатическая рутина, нечего из всего этого делать трагедию. Честно говоря, это последнее, что должно нас волновать», — считает он.

Карин подчеркнул, что необходимо преследовать собственные национальные интересы, а не «пытаться понравиться всем одинаково». «Мы все еще страдаем провинциальным мышлением. Это наглядно видно по нашим дискуссиям вокруг международных и внешнеполитических тем», — заявил советник.

Ранее МИД Украины пригрозил объявить Казахстану дипломатический демарш из-за недавнего заявления президента республики. Слова Токаева там назвали противоречащими задекларированным в украинско-казахстанском договоре принципам. Официальный Киев посчитал «особенно обидным» то, что заявление президента Казахстана прозвучало в преддверии саммита ОБСЕ.

Возмутившее Украину заявление Токаев сделал в беседе с немецким изданием Deutsche Welle. По мнению политика, «аннексия» является слишком тяжелым словом применительно к ситуации с Крымом. Он отметил, что правительство Казахстана не было напугано событиями на Украине в 2014 году.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Украина, США и Евросоюз отказываются признавать результаты голосования и считают полуостров оккупированной территорией.

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