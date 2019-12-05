МИД Украины вызвал посла Казахстана из-за заявления о Крыме

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана Самата Ордабаева из-за высказывания президента республики Касима-Жомарта Токаева о непризнании воссоединения Крыма с Россией аннексией. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на украинское внешнеполитическое ведомство.
Там отметили, что во время встречи состоялся «обстоятельный обмен мнениями» о двусторонних отношениях Киева и Нур-Султана. «С украинской стороны была высказана обеспокоенность в связи с тем, как воспринимается позиция Казахстана в отношении попытки России незаконно аннексировать украинский Крым», — говорится в сообщении.
В МИД Украины добавили, что по результатам встречи стороны подтвердили «твердую приверженность принципам взаимного уважения», независимости, территориальной целостности и нерушимости границ, зафиксированным в двустороннем договоре о дружбе и сотрудничестве 1994 года.
Ранее МИД Украины пригрозил объявить Казахстану дипломатический демарш из-за недавнего заявления президента республики. Слова Токаева там назвали противоречащими задекларированным в украинско-казахстанском договоре принципам. Официальный Киев посчитал «особенно обидным» то, что заявление президента Казахстана прозвучало в преддверии саммита ОБСЕ
Возмутившее Украину заявление Токаев сделал в беседе с немецким изданием Deutsche Welle. По мнению политика, «аннексия» является слишком тяжелым словом применительно к ситуации с Крымом. Он отметил, что правительство Казахстана не было напугано событиями на Украине в 2014 году.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Украина, США и Евросоюз отказываются признавать результаты голосования и считают полуостров оккупированной территорией.