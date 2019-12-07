В США назвали условие победы Великобритании при вторжении России в Европу

Для отражения гипотетического вторжения России в Европу Великобритании следует запастись бомбовыми кассетами, пишет The National Interest.

Американский журнал, ссылаясь на соответствующий доклад Королевского Объединенного института оборонных исследований (Великобритания), отмечает, что Лондону не имеет смысла соревноваться с Москвой в области артиллерии, которая традиционно считается одной из сильных сторон российской армии.

По этой причине вместо полноценного развития сухопутной артиллерии предлагается сделать акцент на использовании кассетных бомб. Отмечается, что этические аспекты применения кассетных бомб в случае войны будут уже не важны, поскольку такое же оружие могут использовать США и Россия.

«Без соответствующих боеприпасов британские войска будут просто выведены из строя, обезоружены и, таким образом, полностью побеждены российскими формированиями», — приводит The National Interest фрагмент доклада.

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В июле Минобороны России представило на выставке в парке «Патриот» кассетные бомбы, использование которых ранее отрицало.

В декабре 2017 года издание Jane's сообщило, что Пентагон прекратит уничтожение кассетных бомб, оставляя за собой право на их применение в случае возникновения в этом необходимости.

Конвенцию по кассетным боеприпасам, подготовленную в 2008 году, к настоящему времени ратифицировали около ста стран, в том числе Великобритания. Соглашением предусматривается уничтожение соответствующего типа вооружения в течение 10 лет. Китай, Северная Корея, Россия и США официально не присоединились к конвенции.

Бомбовая кассета представляет собой снаряд-контейнер, содержащий множество более мелких бомбовых элементов.

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