Названа дневная норма калорий для пожилых

Роспотребнадзор рассказал, сколько калорий в день должны потреблять пожилые люди. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Мужчинам нужно потреблять около 2,3 тысячи килокалорий, женщинам — менее двух. При этом отмечается, что важно следить за потреблением витаминов-антиоксидантов С, Е, А, а также В12, и В6.

«Питание лиц престарелого и старческого возраста должно быть, с одной стороны, ограниченным по калорийности (...), а с другой — полноценным по содержанию незаменимых аминокислот (...) и других микронутриентов», — говорится в тексте. Ведомство подчеркивает, что правильная диета поможет поддерживать здоровый образ жизни.

В меню специалисты рекомендуют добавлять оливковое масло, а среди углеводов выбирать крахмалистые продукты. Также Роспотребнадзор рекомендует есть зелень, овощи и фрукты. Режим питания советуют делать дробным и есть четыре или пять раз в день без больших перерывов.

5 декабря сообщалось, что в России разработают программы по развитию цифровой грамотности для людей предпенсионного и пенсионного возраста. Как уточнила исполнительный директор кафедры ЮНЕСКО Светлана Малкарова ГУУ, пожилым людям будет предложен образовательный контент «на темы обучения основам работы с компьютером и смартфоном, защиты от мошенников и киберугроз при совершении электронных платежей».

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