Употреблявшие тяжелые наркотики рассказали о своих преступлениях

Британские заключенные, употреблявшие тяжелые наркотики, рассказали, как оказались в тюрьме. Истории этих людей опубликовало издание Mirror.

Лианда О’Хар (Leanda O'Hare) получила год тюрьмы за то, что угрожала женщине-полицейскому зарезать ее кухонным ножом. Два сотрудника полиции пришли домой к женщине с целью арестовать ее за побег с места преступления. Зависимая от героина О’Хар схватила кухонный нож и крикнула: «Отойдите, или я вас зарежу!», а затем сбежала. Позже ее удалось найти.

Употребляющий крэк 49-летний Дэвид Болл (David Ball) получил пожизненный срок за убийство друга из арбалета.Находясь под воздействием наркотиков, он совершил преступление после конфликта с жертвой. Однако адвокат Болла заявил, что арбалет просто «вышел из строя» и убийство не было преднамеренным.

Нил МакМинн (Neil McMinn) был приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку провезти контрабандой героин стоимостью три тысячи фунтов стерлингов (около 250 тысяч рублей). Сначала 39-летнему МакМинну назначили только штраф, однако он намеревался отправиться в тюрьму. Для этого он пошел в полицейский участок, где у него обнаружили два свертка со смесью героина и парацетамола. Контрабандист рассказал полицейским, что носил наркотики с собой для личного употребления, а также для продажи в тюрьме.

За убийство хомяка бывшей возлюбленной на 45 месяцев лишился свободы 30-летний Джейми Уоролл (Jamie Worrall). Он был в гостях у своей девушки под воздействием кокаина. Во время приступа гнева он начал громить дом и случайно убил животное. Ранее он был судим за ограбление.

В последние годы в Великобритании растет число смертей от наркотиков. В 2018 году по этой причине скончались 4,3 тысячи человек, что на 17 процентов больше, чем в 2017-м.

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