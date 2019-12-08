Из жизни
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Белорусские противники интеграции передали резолюцию российской дипмиссии
Обнаружено средство против неизлечимого рака крови
Сенцову не дали слово на премии Европейской киноакадемии
Московский участковый захотел сделать карьеру на наркотиках и сел на три года
Шойгу объяснил плохие отношения с НАТО
Британские фанаты устроили драку прямо на поле
Поклонскую прозвали «железной леди Путина»
Назван надежный способ предотвратить смерть от рака
К посольству России в Минске вывели спецназ
Новости партнеров

Употреблявшие тяжелые наркотики рассказали о своих преступлениях

Перейти в «Мою Ленту»
Дэвид Болл
Дэвид Болл

Британские заключенные, употреблявшие тяжелые наркотики, рассказали, как оказались в тюрьме. Истории этих людей опубликовало издание Mirror.

Лианда О’Хар (Leanda O'Hare) получила год тюрьмы за то, что угрожала женщине-полицейскому зарезать ее кухонным ножом. Два сотрудника полиции пришли домой к женщине с целью арестовать ее за побег с места преступления. Зависимая от героина О’Хар схватила кухонный нож и крикнула: «Отойдите, или я вас зарежу!», а затем сбежала. Позже ее удалось найти.

Употребляющий крэк 49-летний Дэвид Болл (David Ball) получил пожизненный срок за убийство друга из арбалета.Находясь под воздействием наркотиков, он совершил преступление после конфликта с жертвой. Однако адвокат Болла заявил, что арбалет просто «вышел из строя» и убийство не было преднамеренным.

Нил МакМинн (Neil McMinn) был приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку провезти контрабандой героин стоимостью три тысячи фунтов стерлингов (около 250 тысяч рублей). Сначала 39-летнему МакМинну назначили только штраф, однако он намеревался отправиться в тюрьму. Для этого он пошел в полицейский участок, где у него обнаружили два свертка со смесью героина и парацетамола. Контрабандист рассказал полицейским, что носил наркотики с собой для личного употребления, а также для продажи в тюрьме.

За убийство хомяка бывшей возлюбленной на 45 месяцев лишился свободы 30-летний Джейми Уоролл (Jamie Worrall). Он был в гостях у своей девушки под воздействием кокаина. Во время приступа гнева он начал громить дом и случайно убил животное. Ранее он был судим за ограбление.

В последние годы в Великобритании растет число смертей от наркотиков. В 2018 году по этой причине скончались 4,3 тысячи человек, что на 17 процентов больше, чем в 2017-м.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Shocking impact of class A drugs on women and men who ended up behind bars
Ставшая алкоголичкой в 12 лет женщина села в тюрьму и протрезвела
Сын миллионера пристрастился к наркотикам и 21 год прожил на улице
Россиянин получил 17 лет колонии в Белоруссии за гашиш
Другие материалы рубрики
Из жизни00:00 6 декабря

«Жизнь будто остановилась»

Муж и жена 117 дней выживали на плоту в океане. Им пели киты и помогали черепахи
14:08Сегодня

Мужчину без рук и ног заставили подтверждать нетрудоспособность трижды в год

11:49Сегодня

Девочка едва не умерла из-за веганского бургера

21:27 7 декабря

«Миссис Земной шар» стала россиянка

Из жизни00:05 2 декабря

«Долго не могла отпустить русскую жизнь»

История россиянки о жизни в Гамбурге
17:18 7 декабря

Ставшая алкоголичкой в 12 лет женщина села в тюрьму и протрезвела

14:28 7 декабря

Ночевавший в аэропорту бездомный изменил свою жизнь ради работы мечты

20:20 6 декабря

Мужчина женился на смертельно больной возлюбленной

Из жизни00:0130 ноября
Джон Эрик Уэллс

Большая маленькая ложь

Маляр притворился миллионером и обманул десятки людей. За это его ищут по всему миру
19:05 6 декабря

Мыши приплыли на отдаленный остров и поедали редких птиц

18:08 6 декабря

Жена хотела удержать мужа дома и построила свой паб

17:11 6 декабря

Женщина потеряла друзей и работу из-за страха перед рвотой

Россия
Оставшемуся с мертвой матерью российскому подростку с ДЦП никто не помог
«Это выглядит как настоящее надувательство»
Зачем на закате холодной войны Советский Союз пошел на поводу у США и уничтожил ядерные ракеты
Кадыров рассказал о «невиданном ударе» по России из-за развала СССР
«Помолюсь и сразу чувствую, куда нужно послать пулю»
Стрелять по врагу, даже если Родина не права: чему учат россиян в патриотических клубах
Российский чиновник попытался спасти собаку и оказался в больнице
Дмитрий Медведев«Было очевидно, что надо поговорить со всеми»
Что Дмитрий Медведев думает об Алексее Навальном, деле Егора Жукова и общении с журналистами
Названа дневная норма калорий для пожилых
Все материалы
Мир
Поклонскую прозвали «железной леди Путина»
«Их сети раскинулись по всей стране»
Армянские и чеченские преступные группировки делят Германию. Немцы не могут им помешать
Германия рассказала об осложнении отношений с Москвой из-за убийства чеченца
Реджеп Эрдоган«Мы не будем спрашивать разрешения»
Эрдоган дружит с Россией, но теряет поддержку в Турции. За 18 лет к нему накопилось много претензий
Российские Су-35 перехватили израильские истребители
Зелимхан ХангошвилиГермания вышлет двух российских дипломатов
Россию подозревают в убийстве сторонника Басаева. Это грозит новыми санкциями
США назвали условие для выделения военной помощи Украине
Все материалы
Бывший СССР
Украинский политик заявил о неблагодарности Киева за подарки от СССР
Мутация ценностей
Армянская церковь теряет поддержку властей и уважение верующих. Все из-за богатых священников
Траур по жертвам крупного пожара в Одессе объявлен на Украине
«Не для того они кровь проливали»
Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Украина теряет шанс вернуть мятежные регионы
На Украине увидели необходимость в уточнении минских соглашений
«Это обыкновенная месть»
В Латвии запретили учиться на русском. Почему это называют исторической справедливостью?
Раскрыты подробности переговоров Путина и Лукашенко
Все материалы
Экономика
Названы самые продаваемые в России автомобили
На мази
Мир переживает бум электрокаров. Кто потеряет, а кто заработает на этом миллиарды?
Назван самый популярный алкогольный напиток у россиян в новогодние праздники
То ли еще будет
Распад Европы, крах доллара и господство России — безумный прогноз на 2020 год
МВФ предоставит Украине кредит на 5,5 миллиарда долларов
Россия и Китай запустили «Силу Сибири»
Газопровод стоимостью более триллиона рублей меняет расклад сил на мировом рынке газа
Украина сочла бессмысленным предложение Медведева по газовому спору
Все материалы
Силовые структуры
Московский участковый захотел сделать карьеру на наркотиках и сел на три года
«Вы про Фишера слышали? Это я»
Этот маньяк годами жестоко убивал детей. Его гараж рядом с дачей Ельцина стал камерой пыток
Педофила насмерть придавило «Нивой» в российской колонии
«Он завел мальчика в алтарь и заставил оголиться»
Российский священник годами совращал детей в своем храме. Его считали чудотворцем
Российская полиция отказалась от роботов
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Жесткое задержание гаишников бойцами ФСБ попало на видео
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта многолетняя тайна ДНК
Азиатский богатырь
На что способен самый мощный смартфон в мире: Asus ROG Phone II
Назван надежный способ предотвратить смерть от рака
Тяжелый случай
США хотят вернуться на Луну. Что им мешает?
Найдено средство против смертельной неизлечимой болезни
«Он был типичным самодуром»
Нелепое правление и мучительная смерть Павла I — самого странного императора России
Выявлены способы проснуться в хорошем настроении
Все материалы
Спорт
Британские фанаты устроили драку прямо на поле
«Нервничала, даже ноги тряслись»
Косторная, Щербакова и Трусова победили в финале Гран-при. Загитова — осталась без медали
Министр спорта России отреагировал на акции протеста футбольных фанатов
Уле Гуннар СульшерПоследний шанс Сульшера на спасение
Превью 16-го тура АПЛ. Смотрите прямые трансляция матчей по подписке в подарок
Вратарь предотвратил гол кончиками пальцев
Российские фанаты массово покидают стадионы
Болельщики протестуют против жестокости полиции
Руис списал поражение от Джошуа на «три месяца вечеринок»
Все материалы
Культура
Голых женщин на картинах «одели» на выставке в российском городе
Мат и темнота
Синдром Туретта, джаз и коррупция: Эдвард Нортон снял неонуар о Бруклине 50-х
Россияне отказались игнорировать Ротару
Терри РайлиНа минималке
Этот композитор открыл миру минимализм, провел первые рейвы и изменил электронную музыку
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
«Чертов виртуоз!»
 
Названы худшие фильмы года
Все материалы
Интернет и СМИ
Соловьев напомнил Украине о предупреждении Путина насчет Донбасса
Какой ценой
Этот год принес человечеству войны, катастрофы и свободу. Вот как это было
В сказке «Морозко» обнаружили опасный посыл для девочек
«Страшно спать в пустой комнате»
Это телешоу показало, что одиночки — тоже люди. И сделало их настоящими знаменитостями
Вежливый кот обрел популярность в сети
Военное положение
В интернете наступила новая эра. Теперь абсолютно каждый находится под угрозой
Малышева рассказала о популярных мифах о МРТ
Все материалы
Ценности
Вытряхивающая из сумки сворованную одежду женщина попала на видео
Нержавеющая леди
Скромные наряды и роскошные похороны: как жила Маргарет Тэтчер
Лобода показала ногу с шестью пальцами
«Мы все хотим любви»
Откровения знаменитых на весь мир женщин в новом календаре Pirelli
Американская певица появилась на публике в наряде российского бренда
Рука об руку
Как появилось древнейшее украшение в истории и почему оно популярно до сих пор
Девушка осветлила волосы дешевой краской дома и получила мощный ожог
Все материалы
Путешествия
Составлен рейтинг самых туристических городов мира
«Вместо Черного моря тут озеро Онтарио»
Как россиянин приехал в Канаду и нашел в ней сходство с российскими курортами
Придуман способ сделать места в экономклассе самолета комфортными
«Я отрывался, скакал, плясал и подпевал»
Кофе, женщины, доброта: приключения россиянина в Эфиопии
В Крыму под горой нашли мертвого туриста
Трущобы по-русски
Когда-то этот город был заполнен мафиози, теперь — мусором. Но туристы хотят сюда попасть
Российская женщина-пилот рассказала о плохих приметах перед полетом
Все материалы
Из жизни
Мужчину без рук и ног заставили подтверждать нетрудоспособность трижды в год
«Жизнь будто остановилась»
Муж и жена 117 дней выживали на плоту в океане. Им пели киты и помогали черепахи
Девочка едва не умерла из-за веганского бургера
«Мы готовы на все, чтобы выжить»
Бедняки истребляют редких животных. Все ради причуд богачей
«Миссис Земной шар» стала россиянка
«Долго не могла отпустить русскую жизнь»
История россиянки о жизни в Гамбурге
Ставшая алкоголичкой в 12 лет женщина села в тюрьму и протрезвела
Все материалы
Самые популярные автомобили России
Опубликованы данные по продажам за ноябрь 2019 года
Тест: угадай машину по рисунку ходовых огней
Мьёльниры, «ангельские глазки», круги и другие световые подписи брендов
Забытые концепты: Lancia Mizar
Как сделать скучную модель Lancia интересной — инструкция от Джованни Микелотти
Смешные ролики ноября
Бегущий по лезвию Теслы, непобедимый Wrangler и кое-что странное
Из-за нового дефекта в подушках Takata отзовут еще 1,4 миллиона автомобилей
Появились первые фотографии Kia Seltos российской сборки
В России создали эксклюзивный офис на колесах на базе Cadillac Escalade
Все материалы
Дом
Муж с женой купили разрушенный замок во Франции и заработали миллионы
«Главное — есть где помыться и доширак заварить»
Эти квартиры ничтожно малы. Почему россияне готовы их покупать?
В Москве появится вторая канатная дорога
Все там были
Фарцовщики, агенты КГБ и элита: тест на знание лучших гостиниц СССР
Россиянам предложат продавать квартиры по-новому
На карте не значится
Россияне бегут прочь из больших городов. Где они начинают жизнь с нуля?
Российский депутат строил дом и замуровал соседа
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Россия направилась в сторону высокой степени утилизации пластика
В Крыму впервые прошел виртуальный концерт
В Сибири похвалились масштабами дорожного ремонта
В объекты по обработке мусора в России вложили миллиарды рублей
Все материалы