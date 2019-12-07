Ставшая алкоголичкой в 12 лет женщина села в тюрьму и протрезвела

42-летняя американка Джен Элизабет, выросшая в секте и ставшая алкоголичкой в 12 лет, заявила, что решила жить трезво, оказавшись в тюрьме. Об этом сообщает Mirror в субботу, 7 декабря.

Элизабет выросла в секте — ее родители решили вступить туда, когда ей было три года. Там девочка подвергалась развращению. В возрасте девяти лет Элизабет сбежала из секты и спустя три года стала регулярно употреблять алкоголь, после чего перешла на тяжелые наркотики. Ее неоднократно арестовывали за хранение героина. В 2010 году, когда она оказалась в тюрьме, Элизабет решила изменить свою жизнь.

Отмечается, что путь к трезвости был для американки тяжелым и долгим. Элизабет завела двоих детей. По ее словам, она не будет скрывать от них то, через что ей пришлось пройти.

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