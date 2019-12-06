Мужчина женился на смертельно больной возлюбленной

Житель американского штата Теннесси женился на смертельно больной девушке, которую встретил в приложении для знакомств. Об этом сообщает портал USA Today.

После тяжелого развода отец-одиночка Шон Вудард (Sean Woodard) решил зайти в приложение для знакомств. Вскоре он познакомился там с девушкой по имени Аманда ДиМарцио (Amanda DiMarzio), которая тоже недавно развелась.

Несколько дней они переписывались и созванивались, прежде чем назначить первое свидание. Перед встречей ДиМарцио призналась Вударду, что больна раком и ей осталось жить не более пяти лет. Мужчина был в шоке, но не отменил встречу.

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Свидание прошло успешно, позже ДиМарцио призналась, что это была любовь с первого взгляда. Через несколько дней девушка дала Вударду ключ от своего дома, а через пару месяцев он переехал к ней, чтобы помогать ей. Из-за того, что девушка проходила курс химиотерапии, им часто приходилось проводить дни дома.

У Вударда осталось четыре ребенка от первого брака, о которых он заботился. ДиМарцио очень переживала, что не может ничем ему помочь, и несколько раз предлагала ему бросить ее. Но мужчина всегда отвечал, что любит ее и никуда не уйдет.

Вудард и ДиМарцио поженились через два года после знакомства в кругу друзей и родственников. «За последние два года ты показал мне, что такое настоящая любовь. Ты появился в моей жизни, когда я больше всего в тебе нуждалась», — призналась ДиМарцио в своей свадебной речи.

«Да, у нас бывают взлеты и падения. В нашей жизни много тяжелых дней, но я люблю ее и хочу разделить их с ней. Я просто мечтаю, чтобы боль ушла из ее жизни», — признался Вудард.

Ранее сообщалось о жительнице английского графства Дербишир, которая вышла замуж за сутки до своей смерти. Женщина была неизлечимо больна, у нее был рак печени с метастазами в легких и желчном протоке.

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