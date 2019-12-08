Педофила насмерть придавило «Нивой» в российской колонии

Осужденный за насильственные действия сексуального характера московский дворник Абдурауф погиб в автомастерской колонии общего режима. На него с подъемника упала «Нива», под которую он якобы сам лег. Об этом сообщается в Telegram-канале «ГлавМедиа».

По словам заключенных, погибший хотел рассмотреть днище автомобиля. По предварительной версии администрации колонии, инцидент произошел из-за несчастного случая, связанного с нарушением техники безопасности в автомастерской.

В июне в Подмосковье тренера по легкой атлетике из школы олимпийского резерва задержали по подозрению в педофилии. О произошедшем стало известно благодаря восьмилетней потерпевшей. Девочка стала регулярно задерживаться на тренировках. В ответ на вопросы матери она рассказала, что тренер часто требовал от нее оставаться в кабинете или зале, где «совершал с ней развратные действия».

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