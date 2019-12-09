Учителя российской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников

Педагоги элитной казанской гимназии №19 за счет родителей учеников съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на прокурора республики Илдуса Нафикова.

По данным издания, всего на отдых было израсходовано полмиллиона рублей. «Причем денег с родителей стрясли столько, что директору и его замам хватало на немаленькие такие премии — от 100 до 200 тысяч рублей каждому и ежемесячно», — говорится в материале.

По словам прокурора, всего за два года руководство учебного учреждения получило от родителей 50 миллионов рублей добровольных пожертвований. На заседании антикоррупционной комиссии правительства Татарстана Илдус Нафиков посетовал на превращение школ в «бизнес-центры по выколачиванию средств».

В свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин уточнил, что поездка педагогов за границу была согласована с управлением образования и являлась своего рода поощрением за успехи в международных олимпиадах.

Однако президент Татарстана Рустам Минниханов остался не удовлетворен таким обоснованием и отметил, что люди должны отдыхать за свой счет. Во избежание подобных злоупотреблений он поручил ввести казначейский контроль за добровольными фондами школ.

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