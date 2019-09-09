Директора российской гимназии уволили после «экстремистской» жалобы матери ученика

В Омске уволили директрису омской гимназии №62 Марину Дюкову после конфликта с местной жительницей Натальей Граф, пожаловавшейся на травлю сына. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на главу города Оксану Фадину, передает РИА Новости.

«Конфликтная ситуация, развернувшаяся более года назад в гимназии №62, достигла своего апогея. Ожидать, что она разрешится каким-то чудесным образом, к сожалению, не представляется возможным», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что Дюкова — педагог с большим стажем и гимназия находится на хорошем счету, но учитель должен «слышать и чувствовать» родителей, которые хотят защитить своего ребенка. В сообщении утверждается, что если педагог допустил эскалацию конфликта, которая мешает ребенку учиться, значит, «что-то в профессиональной деятельности пошло не так».

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Чтобы подобные ситуации больше не повторялись, Фадина поручила департаменту образования создать совет по этике, который будет принимать решения по инцидентам и оценивать работу администраций учебных заведений.

28 августа стало известно, что сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД России (Центра «Э»), начали проверку в отношении журналистки «Российской газеты» Натальи Граф, которая пожаловалась в Facebook на травлю ее сына со стороны учителей гимназии. Проверку начали из-за публикации Граф от декабря 2018 года — женщина жаловалась на травлю сына со стороны педагогов после его отказа убирать снег из-за плохого самочувствия. Якобы после этого классная руководительница грубо отчитала ребенка на уроке физкультуры. Из-за постоянного стресса у мальчика развилась тахикардия и головная боль.

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