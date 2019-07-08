Российский учитель решил воспитать ученика и чуть не оторвал ему ухо

Учитель физкультуры в селе Черный Мыс Убинского района Новосибирской области едва не оторвал ухо одному из школьников во время воспитательной беседы. Об этом рассказала мать ребенка Светлана, сообщает в понедельник, 8 июля, издание НГС.

«Он проводил воспитательные меры на площадке [перед школой]. На глазах детей схватил сына за ухо и надорвал», — пожаловалась женщина.

Информацию о происшествии подтвердили в сельсовете Убинского района и в школе. Местные жители рассказали, что пострадавший ребенок был на «особом счету» у педагогов. В сельсовете отметили, что детьми занимается не мать, а бабушка, и они «предназначены сами себе». Сколько детей у женщины, там не уточнили.

В управлении Следственного комитета по Новосибирской области рассказали, что начали проверку инцидента, передает РИА Новости.

В июне завуч школы №16 в Минусинске Красноярского края Нина Пирогова сняла у второклассников отпечатки пальцев из-за карманных краж. Директор школы утверждал, что технически это было не снятие отпечатков, потому что красящего материала не было. По его словам, педагог просто показывала детям кисточку и лист бумаги, утверждая, что они волшебные и покажут того, кто украл деньги. Учительнице назначили дисциплинарное взыскание.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!