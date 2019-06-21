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Российская завуч сняла у второклассников отпечатки пальцев для поиска карманника

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Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №16 в Минусинске Красноярского края Нина Пирогова сняла у второклассников отпечатки пальцев из-за карманных краж. Об этом рассказала мать одного из учеников Екатерина Покидова, сообщил телеканал «Тон».

В конце учебного года Пирогова позвала восьмилетних детей в свой кабинет «под предлогом некоего расследования пропажи карманных денег» и сняла у них отпечатки пальцев. По словам Покидовой, события нанесли психологическую травму ее сыну, теперь он боится ходить в школу. «Сегодня отпечатки пальцев снимут, завтра еще какую-нибудь процедуру проведут», — сказала женщина.

Технически это было не снятие отпечатков, потому что красящего материала не было, заявил «Проспекту Мира» директор школы Антон Титов: «Она [завуч] показывала детям кисточку и лист бумаги и говорила, что они волшебные — покажут того, кто украл деньги». Он добавил, что Пироговой назначили дисциплинарное взыскание. Мать второклассника рассказала «7 каналу Красноярск», что после огласки завуч ушла в отпуск и отказалась извиняться перед ребенком и его семьей.

Покидова обратилась в прокуратуру, там пообещали провести проверку. Она также заявила, что руководство школы убеждает ее забрать заявление. «Лучше вам забрать заявление из прокуратуры, все забыть и уйти в другую параллель или в другую школу. Мне директор сказал, что это воспитательный процесс в школе так происходит», — рассказала женщина.

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