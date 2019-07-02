Российские учителя заставили школьников белить потолки и поплатились

Прокуратура города Еманжелинска Челябинской области наказала учителей местной школы №5 за привлечение учеников 10-го класса к побелке стен и потолков. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

В ведомстве отметили, что инструктажи по технике безопасности были проведены не со всеми школьниками, участвовавшими в работах на высоте. «В нарушение требований законодательства об образовании отдельные учащиеся привлекались к указанной трудовой деятельности, не предусмотренной образовательной программой, без согласия родителей», — добавили там.

Материалы по теме «Дрожь по телу и слезы» БДСМ-шоу, лезгинка и линейка на снегу. Последний звонок глазами выпускников

По результатам проверки директору школы было внесено представление. Других сотрудников, виновных в случившемся, привлекли к дисциплинарной ответственности.

В мае учителя литературы одной из школ Челябинской области уволили после того, как он на уроке зачитал отрывок из книги американского классика жанра ужасов Говарда Лавкрафта «Зов Ктулху». В результате прокурорской проверки также выяснилось, что преподаватель делал неоднозначные публикации в социальных сетях — публиковал фото непристойного содержания с фактами применения насилия и жестокости.

Тогда же, в мае, в сети появилось видео с одиннадцатиклассниками из школы №74 города Владивостока, устроившими танцы на крыльце и в актовом зале в импровизированных БДСМ-костюмах. Одна из девочек надела полицейскую форму. После случившегося директор школы написала заявление на увольнение, пояснив, что не знала о подготовке учащихся к такому празднику.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!