Участников школьного конкурса по истории вызвали на беседу в ФСБ

Победителей Всероссийского конкурса исторических работ старшеклассников «Человек в истории. Россия — ХХ век», который организует международный центр «Мемориал», вызвали вместе с учителями к директорам школ для встречи с людьми, представившимися сотрудниками ФСБ России и местной администрации. Об этом говорится в заявлении правозащитников, опубликованном на сайте организации.

В тексте указано, что такие встречи проходили с начала мая в разных регионах страны. В ходе бесед на подростков и их преподавателей оказывалось давление, их запугивали и советовали им перестать сотрудничать с «Мемориалом». У педагогов спрашивали, что именно они рассказывают своим ученикам о конкурсе, и требовали показать работы участников за последние годы.

«Синхронность и сходство таких визитов в школы в разных регионах дает основание предположить, что эти "проверки" — не местная инициатива, а централизованное указание», — отметили авторы текста.

Представители организации отметили, что конкурс подвергается нападкам с 2016 года в первую очередь со стороны активистов радикально-патриотических движений НОД и SERB. Так, в апреле 2019-го они пытались сорвать награждение победителей, а на телеканале «Россия 24» вышел сюжет под названием «Немецкие фонды пытаются учить российских детей истории», где организаторов мероприятия называли «современными иудами».

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